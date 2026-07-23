На Украине пожаловались, что суда перестали заходить в черноморские порты из-за ударов

Танкеры и сухогрузы перестали заходить в черноморские порты Украины из-за ударов Вооруженных сил России. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.

По его словам, решение приняли сами судовладельцы.

22 июля датский судоходный гигант Maersk временно приостановил свою деятельность в Черноморском порту в Одесской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В пресс-релизе компании говорится, что фидерный оператор не может продолжать предоставление услуг через этот порт, поэтому сервис приостанавливается до дальнейшего уведомления.

В тот же день Bloomberg писал, что цены на пшеницу и кукурузу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Агентство отмечает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой.

До этого ассоциация аграриев Украины подсчитала, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты. В результате ударов по украинским портам экспортные и импортные возможности страны уже упали на 40%, а в порту Констанца скопилось свыше 200 кораблей из-за проблем с логистикой.

Ранее российские силы поразили пусковые установки и объекты инфраструктуры под Одессой.