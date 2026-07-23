Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

На Украине пожаловались, что суда перестали заходить в черноморские порты из-за ударов

Министр Высоцкий: суда перестали заходить в порты Украины из-за ударов ВС РФ
Wikimedia Commons

Танкеры и сухогрузы перестали заходить в черноморские порты Украины из-за ударов Вооруженных сил России. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.

По его словам, решение приняли сами судовладельцы.

22 июля датский судоходный гигант Maersk временно приостановил свою деятельность в Черноморском порту в Одесской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В пресс-релизе компании говорится, что фидерный оператор не может продолжать предоставление услуг через этот порт, поэтому сервис приостанавливается до дальнейшего уведомления.

В тот же день Bloomberg писал, что цены на пшеницу и кукурузу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Агентство отмечает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой.

До этого ассоциация аграриев Украины подсчитала, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты. В результате ударов по украинским портам экспортные и импортные возможности страны уже упали на 40%, а в порту Констанца скопилось свыше 200 кораблей из-за проблем с логистикой.

Ранее российские силы поразили пусковые установки и объекты инфраструктуры под Одессой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!