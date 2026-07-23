Цена нефти Brent обновила многонедельный максимум

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $96 за баррель впервые с 8 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным торгов, на 4:24 мск цена Brent росла на 2,19% и достигала $96,13 за баррель. Спустя десять минут, к 4:34 мск, котировки немного скорректировались, однако оставались в уверенном плюсе. Стоимость барреля Brent составляла $95,91, что на 1,96% выше уровня предыдущего закрытия.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc. Они считают, что цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива.

До этого агентство Reuters писало, что военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.

Ранее в Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране.