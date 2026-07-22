В Забайкалье две сети АЗС снимут ограничения на продажу топлива

В Забайкалье часть АЗС будут отпускать населению топливо без ограничений

В Забайкальском крае автозаправочные станции (АЗС) сетей «Корс» и БРК будут продавать топливо населению без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«С завтрашнего дня АЗС сетей «Корс» и БРК в Забайкалье отпускают населению топливо без ограничений, круглосуточно», — написал чиновник.

Несколько дней назад на АЗС «Корс» и БРК в Забайкальском крае увеличили лимит на продажу топлива до 20 литров на автомобиль. Ограничения в регионе были введены 25 июня. С того момента в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности.

15 июля сообщалось, что более десяти регионов РФ смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее московские водители перестали стоять в очередях на АЗС.