В Забайкалье увеличили лимит продажи топлива

Власти Забайкальского края увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 20 литров

На АЗС «Корс» и БРК в Забайкальском крае увеличили лимит на продажу топлива до 20 литров на автомобиль. Об этом в Telegram сообщил губернатор Александр Осипов.

«Ранее действовавшее ограничение в 15 литров снято. Теперь допустимый объем заправки для граждан увеличен до 20 литров на одно транспортное средство», — говорится в сообщении.

Ограничение в регионе были введены 25 июня. С того момента в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности.

До этого сообщалось, что более десяти российских регионов смогли побороть острый дефицит топлива — очереди на бензоколонках либо исчезли, либо существенно сократились. Среди этих регионов Калининградская область, Приморье, сибирские субъекты федерации, а также ряд областей центральной России. О том, что происходит на заправках – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.