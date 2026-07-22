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Бизнес

Названы три профессии, которые будут востребованы в РФ ближайшие пять лет

Котяков: до 2032 года в РФ будут востребованы агрономы, ветеринары и сыровары
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Агрономы, фельдшеры-ветеринары и технологи сыроварения будут востребованы в России как минимум до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Мордовии, передает РИА Новости.

По его словам, на трех названных направлениях в ближайшие годы потребуется в общей сложности 42 тысячи специалистов. Котяков добавил, что конкурс призван привлечь внимание молодежи и наглядно продемонстрировать, какие профессии сегодня пользуются спросом на рынке труда и открывают хорошие перспективы для трудоустройства.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года и ориентирован на представителей рабочих профессий, по его итогам определяют лучших специалистов России в нескольких номинациях. В прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина его включили в нацпроект «Кадры».

Самыми конкурентными сферами трудоустройства для россиян, по данным «Газеты.Ru», являются искусство, развлечения и масс-медиа: там в мае нынешнего года на одну вакансию приходилось 45,3 резюме.

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