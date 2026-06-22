В России назвали самые конкурентные отрасли для соискателей

В сфере искусств и медиа приходится 45 резюме на одну вакансию

Сфера искусства, развлечений и масс-медиа стала наиболее конкурентной для соискателей в России в январе-мае. В среднем на одну вакансию в ней приходилось 45,3 резюме. Такие данные приводятся в совместном обзоре hh.ru и ПЭК, подготовленном при участии компаний «Пятерочка», «Байкал Сервис» и «Мэйджор Карго Сервис», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В число направлений с наиболее высокой конкуренцией также вошли стратегия, инвестиции и консалтинг (44,4 резюме на одну вакансию), высший и средний менеджмент (32,6 резюме на вакансию), маркетинг, реклама и PR (26,4 резюме на вакансию) и информационные технологии (22,6 резюме на вакансию).

Значительное число кандидатов на одну вакансию не всегда означает наличие специалистов необходимой квалификации.

Несмотря на то, что ИТ входит в топ-5 наиболее конкурентных сфер, бизнес продолжает испытывать нехватку опытных программистов, разработчиков и других специалистов, отмечает руководитель управления персонала ПЭК: LTL Дарья Самойлова.

«Для их найма и удержания компании улучшают условия труда, предлагают регулярное повышение квалификации, гибридный график с возможностью удаленной работы и различные бонусы», — уточнила она.

По данным обзора ПЭК, проведенного среди производителей, ритейлеров и поставщиков продукции, наиболее высокий спрос на ИТ-кадры сохраняется в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Оренбурге и Твери.

С похожими трудностями бизнес сталкивается при найме менеджеров. Сохраняется нехватка руководителей с экспертизой одновременно в коммерческих, операционных вопросах и глубинным пониманием рыночных процессов, отмечает директор по персоналу «Мэйджор Карго Сервис» Ольга Вовна.

По ее словам, ожидания соискателей по зарплате и условиям труда часто не совпадают с предложениями компаний. Поэтому бизнес инвестирует в развитие действующих сотрудников через собственные программы адаптации, онлайн-курсы и наставничество.

В сегменте транспорта и логистики, который, входит в 15 наиболее конкурентных среди соискателей (10,2 резюме на одну вакансию), самыми востребованными специальностями за январь-май стали водитель-экспедитор, курьер, грузчик и менеджер по логистике.

«Спрос на линейный персонал повышенный: на таких сотрудников приходится более 60% всех вакансий в отрасли. Бизнес сталкивается с нехваткой молодых сотрудников, а восполняет дефицит за счет привлечения специалистов в возрасте от 50 лет. Работники старшего возраста уже составляют более половины всех водителей-экспедиторов на рынке», — пояснила директор по персоналу компании «Байкал Сервис» Татьяна Козлова.

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