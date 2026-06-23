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Бизнес

Россиянам назвали навык, который ускорит карьеру в эпоху ИИ

ИТ-эксперт Васютин: навык работы с ИИ стал базовой профессиональной грамотностью
Shutterstock/FOTODOM

Работодатели все чаще ищут не сотрудников, способных работать без искусственного интеллекта, а тех, кто умеет использовать его эффективнее других. Об этом «Газете.Ru» рассказал ИТ-директор АО «КИВИ» Олег Васютин. По его словам, навыки работы с запросами к ИИ становятся базовой профессиональной грамотностью.

«Главное заблуждение вокруг ИИ заключается в том, что люди рассматривают ситуацию как выбор между двумя сценариями: либо технологии полностью заменят человека, либо не повлияют на рынок труда. На практике искусственный интеллект уже сейчас берет на себя отдельные функции внутри профессий. Под наибольшим давлением оказываются направления, связанные с повторяющимися алгоритмами: обработка документов, стандартная аналитика, junior-разработка и рутинные регуляторные процессы. Это не завтрашняя угроза, а сегодняшняя реальность. Антифрод, кредитный скоринг, регуляторная отчетность, поддержка клиентов — все это трансформируется уже сейчас, а не к 2030 году», — отметил Васютин.

По его словам, одним из самых востребованных навыков в ближайшие годы станет умение работать с системами искусственного интеллекта. Речь идет о способности проектировать и управлять AI-агентами, а также грамотно формулировать запросы к ИИ, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при этом особую ценность сохраняют компетенции, которые технологии пока не способны заменить: принятие решений в условиях неопределенности, критическое мышление, ответственность за конечный результат и умение выстраивать доверие внутри команд.

По оценке Васютина, больше других от внедрения ИИ могут выиграть финансовый сектор, здравоохранение, логистика и промышленность. В финтехе изменения особенно заметны из-за большого объема данных и высокой стоимости ошибок, подчеркнул Васютин.

Говоря о будущем рынка труда, эксперт отметил, что ключевым фактором станет скорость адаптации сотрудников к новым технологиям.

«Наиболее вероятный сценарий — те, кто умеет работать с ИИ, получают ускорение карьеры и рост доходов. Те, кто не адаптируется, столкнутся со структурным давлением вне зависимости от квалификации», — заключил Васютин.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к работе с новыми технологиями.

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