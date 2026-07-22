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Бизнес

Глава РСПП назвал факторы для снижения ключевой ставки

Шохин: предпосылки для снижения ключевой ставки уже созданы
Нина Зотина/РИА «Новости»

Замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его мнению, бизнес рассчитывает на лучший вариант развития событий, который был бы связан с дальнейшим снижением ключевой ставки. Однако Шохин добавил, что предприниматели на всякий случай готовятся ко всем вариантам развития событий, включая сохранение ставки на текущем уровне.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.

В начале июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на июльском заседании Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2027 году.

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