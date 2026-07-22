Цена нефти Brent преодолела отметку в $92 за баррель

Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые с 11 июня

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку $92 за баррель впервые с 11 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:12 мск стоимость Brent выросла на 1,12% и достигла $92,03 за баррель.

Спустя несколько минут рост ускорился. К 4:17 мск нефть подорожала до $92,16 за баррель.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc. Они считают, что цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива.

Накануне агентство Reuters писало, что военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.

По данным СМИ, мировые запасы бензина и дизеля опустились до многолетних минимумов, тогда как маржа нефтепереработки достигла рекордных значений. При этом мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ключевых регионах производства остаются ограниченными. Журналисты связывают ситуацию с остановкой ряда крупных НПЗ в России, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ после ударов.

Ранее в Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране.