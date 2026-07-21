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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Япония рассматривает повышение порога субсидирования бензина в сентябре

Япония может выделить сотни миллиардов иен из резервов для субсидий на бензин
Reuters

Правительство Японии рассматривает возможность выделения нескольких сотен миллиардов иен из резервного фонда из-за нехватки средств для субсидий на бензин из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Киодо.

В публикации отмечается, что в августе у Токио может возникнуть нехватка средств. Для продолжения субсидирования для сдерживания цен на бензин на уровне до 170 иен за литр из резервного фонда возьмут несколько сотен миллиардов иен. При этом ценовой порог на литр бензина уже с сентября будет повышен до 175 иен.

По данным агентства, система субсидий продлена до октября включительно.

В июне японская компания Sodeco, владеющая 30-процентной долей в проекте «Сахалин-1», обратилась к правительству Японии с просьбой отменить «потолок цен» на российскую нефть.

Российский посол в Токио Николай Ноздрев в мае 2026 года заявил, что если японская сторона подготовит запрос о возобновлении поставок нефти, ей будет необходимо отменить санкции, в первую очередь — ценовой потолок на российское сырье.

Ранее крупнейшая нефтекомпания Японии закупила нефть из России.

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