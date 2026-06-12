Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Японская компания попросила власти убрать потолок цен на нефть из России

Совладелец «Сахалина-1» попросил власти Японии снять лимит цен на нефть из РФ
Shutterstock

Японская компания Sodeco, владеющая 30-процентной долей в проекте «Сахалин-1», обратилась к правительству Японии с просьбой отменить «потолок цен» на российскую нефть. Об этом заявил ТАСС президент компании Хидэхиро Мурамацу.

По его словам, несмотря на просьбу, японское правительство не может пойти на этот шаг из-за согласованной позиции со странами «Большой семерки». Мурамацу добавил, что Sodeco вынуждена действовать исключительно в рамках государственной политики, поэтому возобновление импорта нефти с «Сахалина-1» на данный момент остается затруднительным.

Потолок цен на российскую нефть был введен странами G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия, Япония) в декабре 2022 года. Для Японии лимит установлен на уровне $47,6 за баррель — это самый низкий показатель среди стран «семерки» (в США порог составляет $60, в Европе и Канаде — $44,1).

В ответ на ограничения Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки нефти и нефтепродуктов иностранным государствам, которые поддерживают потолок цен. Действующий запрет продлен президентом Владимиром Путиным до 30 июня 2026 года.

Исключение из ценовых ограничений сделано только для проекта «Сахалин-2»: поставки нефти с него разрешены, поскольку они увязаны с контрактами на сжиженный природный газ. Япония продолжает импортировать СПГ с «Сахалина-2», который обеспечивает около 9% всего потребления этого вида топлива в стране. Самого проекта «Сахалин-1» это исключение не касается, хотя в Токио неоднократно подчеркивали его важность для энергетической безопасности страны.

Российский посол в Токио Николай Ноздрев в мае 2026 года заявил, что если японская сторона подготовит запрос о возобновлении поставок нефти, ей будет необходимо отменить санкции, в первую очередь — ценовой потолок на российское сырье.

Ранее крупнейшая нефтекомпания Японии закупила нефть из России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Помощь с ипотекой для многодетных, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!