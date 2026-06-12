Японская компания попросила власти убрать потолок цен на нефть из России

Японская компания Sodeco, владеющая 30-процентной долей в проекте «Сахалин-1», обратилась к правительству Японии с просьбой отменить «потолок цен» на российскую нефть. Об этом заявил ТАСС президент компании Хидэхиро Мурамацу.

По его словам, несмотря на просьбу, японское правительство не может пойти на этот шаг из-за согласованной позиции со странами «Большой семерки». Мурамацу добавил, что Sodeco вынуждена действовать исключительно в рамках государственной политики, поэтому возобновление импорта нефти с «Сахалина-1» на данный момент остается затруднительным.

Потолок цен на российскую нефть был введен странами G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия, Япония) в декабре 2022 года. Для Японии лимит установлен на уровне $47,6 за баррель — это самый низкий показатель среди стран «семерки» (в США порог составляет $60, в Европе и Канаде — $44,1).

В ответ на ограничения Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки нефти и нефтепродуктов иностранным государствам, которые поддерживают потолок цен. Действующий запрет продлен президентом Владимиром Путиным до 30 июня 2026 года.

Исключение из ценовых ограничений сделано только для проекта «Сахалин-2»: поставки нефти с него разрешены, поскольку они увязаны с контрактами на сжиженный природный газ. Япония продолжает импортировать СПГ с «Сахалина-2», который обеспечивает около 9% всего потребления этого вида топлива в стране. Самого проекта «Сахалин-1» это исключение не касается, хотя в Токио неоднократно подчеркивали его важность для энергетической безопасности страны.

Российский посол в Токио Николай Ноздрев в мае 2026 года заявил, что если японская сторона подготовит запрос о возобновлении поставок нефти, ей будет необходимо отменить санкции, в первую очередь — ценовой потолок на российское сырье.

Ранее крупнейшая нефтекомпания Японии закупила нефть из России.