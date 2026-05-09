Посол РФ назвал условие для возобновления поставок нефти в Японию

Посол Ноздрев: Япония должна отменить санкции против РФ для поставок нефти
Японии необходимо отменить санкции в отношении России, чтобы возобновить поставки российской нефти в страну. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

Он отметил, что пока таких обращений от правительства Такаити не поступало.

«В случае эвентуальной подготовки такого запроса японской стороне будет необходимо отменить санкции, в первую очередь потолок цен на российское «черное золото»», — добавил посол РФ.

По словам Ноздрева, двустороннее взаимодействие Токио и Москвы в сфере энергетики находится на минимальном уровне, потому что Япония, участвуя в «коллективном курсе» стран G7, приняла решение отказаться от российских нефти и газа. Японские компании только пару раз в год покупают небольшой объем нефти с проекта «Сахалин-2», что составляет около 9% всего импортируемого СПГ.

Дипломат обратил внимание, что Япония, практически полностью зависит от поставок энергоносителей из-за рубежа.

2 мая стало известно, что Япония закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend на фоне обострения вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива. Представитель компании Taiyo Oil отметил, что на закупленный сорт нефти санкции не распространяются.

Ранее японский политик назвал Россию великой державой.

 
