В Новосибирской области независимые АЗС начали получать топливо

Независимые АЗС в Новосибирской области начали получать дополнительные объемы топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В результате реализации достигнутых договоренностей во взаимодействии с ПАО «Газпромнефть» и Минэнерго России в Новосибирскую область поступили дополнительные объемы всех видов топлива. <...> Кроме того, начались поставки топлива в независимые сети АЗС», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что местные предприятия жизнеобеспечения и организации оперативных служб обеспечиваются горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке. Кроме того, он призвал жителей региона планировать поездки с учетом «обстановки».

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