Губернатор российского региона заявил об осложнении ситуации с поставками топлива

В Новосибирской области ситуация с поставками топлива осложняется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, местные предприятия жизнеобеспечения и организации оперативных служб обеспечиваются горюче-смазочными материалами (ГСМ) в приоритетном порядке.

Также чиновник обратился к жителям области с призывом планировать свои поездки с учетом «складывающейся обстановки».

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что перебои на топливном рынке РФ в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются. Он отметил, что в стране накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.