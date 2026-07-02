Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Губернатор российского региона заявил об осложнении ситуации с поставками топлива

Глава Новосибирской области Травников: ситуация с поставками топлива осложняется
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Новосибирской области ситуация с поставками топлива осложняется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, местные предприятия жизнеобеспечения и организации оперативных служб обеспечиваются горюче-смазочными материалами (ГСМ) в приоритетном порядке.

Также чиновник обратился к жителям области с призывом планировать свои поездки с учетом «складывающейся обстановки».

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что перебои на топливном рынке РФ в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются. Он отметил, что в стране накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!