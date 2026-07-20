Нефть выросла в цене на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нефть марки Brent подорожала до $90,74 на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 3%, достигнув цены $90,74 за баррель, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:02 мск 20 июля цена сентябрьских фьючерсов на Brent поднялась на 3% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла $90,74 доллара за баррель.

До этого в Германии резко выросла цена на топливо из-за нового витка эскалации конфликта в Иране. Так, 19 июля литр бензина Super в среднем стоил €2,328 (209 рублей), бензина E10 — €2,274 (204 рубля), а дизель — €2,305 (207 рублей). При этом больше всего выросла стоимость дизельного топлива: неделю назад после полуденного скачка цена составляла €2,238 (201 рубль). Всего за одну неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр.

В стране даже перестала действовать «топливная скидка», которая предусматривала снижение налогов на бензин и дизельное топливо на 17 центов за литр в мае и июне.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.