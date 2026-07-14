СМИ: американские войска возобновили удары по Ирану

Вооруженные силы Соединенных Штатов снова наносят удары по Ирану. Об этом пишет ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Анонимный источник уточнил, что удары продолжаются уже несколько часов. Данных о масштабах ударов и целях американских военных на момент публикации нет.

За несколько часов до этого иранское агентство Fars сообщило о взрывах на нескольких островах Исламской Республики: Киш, Кешм и Абу-Муса.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Трамп предупредил корабли, направляющиеся в Иран.