Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

СМИ: американские войска возобновили удары по Ирану

ABC News: ВС США вновь наносят удары по Ирану
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Соединенных Штатов снова наносят удары по Ирану. Об этом пишет ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Анонимный источник уточнил, что удары продолжаются уже несколько часов. Данных о масштабах ударов и целях американских военных на момент публикации нет.

За несколько часов до этого иранское агентство Fars сообщило о взрывах на нескольких островах Исламской Республики: Киш, Кешм и Абу-Муса.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Трамп предупредил корабли, направляющиеся в Иран.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!