Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США

Al Jazeera: за день через Ормузский пролив прошли только четыре грузовых судна
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

В Ормузском проливе зафиксирована наименьшая активность судоходства за весь период действия соглашения между США и Ираном, которое они заключили в июне: с утра там прошло всего четыре судна. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным отслеживающей морские грузоперевозки интернет-платформы Marine Traffic, в течение сегодняшнего дня через Ормузский пролив проследовали один нефтяной танкер и три контейнеровоза.

Это «наименьшее количество судов, прошедших через него, с момента заключения соглашения между США и Ираном в июне», отмечает издание.

Судя по навигационным данным этих четырех судов, перед заходом в Ормуз они вышли из портов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но потом скрыли конечный пункт назначения и информацию о стране регистрации судовладельцев.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Накануне Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

При этом Иран наносит удары по танкерам, которые, с его точки зрения, нарушают правила прохода через Ормуз.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормуз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!