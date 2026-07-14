Судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США

Al Jazeera: за день через Ормузский пролив прошли только четыре грузовых судна

В Ормузском проливе зафиксирована наименьшая активность судоходства за весь период действия соглашения между США и Ираном, которое они заключили в июне: с утра там прошло всего четыре судна. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным отслеживающей морские грузоперевозки интернет-платформы Marine Traffic, в течение сегодняшнего дня через Ормузский пролив проследовали один нефтяной танкер и три контейнеровоза.

Это «наименьшее количество судов, прошедших через него, с момента заключения соглашения между США и Ираном в июне», отмечает издание.

Судя по навигационным данным этих четырех судов, перед заходом в Ормуз они вышли из портов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но потом скрыли конечный пункт назначения и информацию о стране регистрации судовладельцев.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Накануне Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

При этом Иран наносит удары по танкерам, которые, с его точки зрения, нарушают правила прохода через Ормуз.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормуз.