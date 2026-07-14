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Армия

Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и Кувейте

КСИР заявил об ударах по объектам США в Бахрейне и Кувейте
Tasnim News Agency

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе «Шейх Иса» в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ9 на базе «Али аль-Салем» в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В заявлении подчеркивается, что атаки стали ответом на действия американской армии, которая нанесла удары по иранским прибрежным объектам.

«Принцип «око за око» и наказание агрессора будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты совершают преступления», — говорится в публикации.

До этого IRIB сообщала, что иранские дроны атаковали американские военные базы в Кувейте. Беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов США на территории эмирата.

Ранее в Минобороны Кувейта рассказали о последствиях удара БПЛА по буровой платформе.

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