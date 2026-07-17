Сенаторы приняли закон о новых источниках дохода для «Почты России»

Совет федерации одобрил изменения в закон «О почтовой связи», направленные на поддержку «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Поправки предусматривают модернизацию инфраструктуры, цифровую трансформацию отрасли и укрепление финансовой устойчивости компании.

Согласно законопроекту, «Почта России» превратится в оператора единой электронной почтовой системы для приема и доставки юридически значимых сообщений. В документе говорится, что регистрируемые письма от госорганов должны доставляться только организациями федеральной почтовой связи.

Госорганы, местные власти, госкомпании и Центробанк будут направлять уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги». Сообщение будет считаться доставленным, если адресат зашел в кабинет в течение семи дней. При отсутствии технической возможности уведомления продублируют обычным бумажным письмом.

Для юрлиц и ИП на портале «Госуслуги» создадут электронные почтовые ящики, за использование которых будет взиматься ежемесячная плата в установленном правительством размере.

Принимаемые поправки также запрещают банкам взимать комиссию за прием оплаты ЖКУ через почту.

Кроме того, «Почте России» разрешат делегировать некоторые технологические операции, кроме доставки пенсий и пособий, другим операторам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года, но некоторые его отдельные положения начнут действовать позже. Меры для обеспечения устойчивого развития «Почты России» принимаются по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Почту России» решили сделать главным доставщиком товаров для взрослых в России.