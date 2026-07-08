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Бизнес

«Почта России» получит новые источники дохода

Госдума приняла закон о модернизации и поддержке «Почты России»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке и модернизации «Почты России». Документ опубликован на портале нижней палаты парламента.

В тексте закона указано, что у компании появятся новые источники финансирования. «Почта России» сможет принимать заявления лично за дополнительную плату, доставлять их адресатам и сообщать заявителю о результатах. Компании разрешат привлекать юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах.

Закон также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе «Госуслуг». У граждан и компаний появятся электронные почтовые ящики для получения писем от госорганов и Банка России. За получение писем платить не придется, за отправку будут взимать отдельную плату. Юрлица и ИП будут платить за использование ящика ежемесячно, за исключением значимой корреспонденции.

Кроме того, квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг можно будет отправлять в личный кабинет на «Госуслугах», если получатель зарегистрирован на портале. В документе указано, что бумажные квитанции в таком случае отправлять не будут.

Ранее стало известно, что «Почту России» могут обязать нести ответственность за нарушение направления платежек.

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