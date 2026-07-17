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Бизнес

Стало известно, на сколько выросла пенсия летчиков-испытателей в России

Пенсия летчиков-испытателей в РФ за пять лет выросла почти на 67 тыс. рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер пенсионного обеспечения летчиков-испытателей в России за пять лет вырос практически на 67 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Социального фонда РФ, в апреле 2026 года средняя пенсия летчиков-испытателей составляла 174 187 рублей, а в апреле 2021 года – 107 435 рублей.

«Таким образом, сумма выросла на 66 752 рубля», – говорится в публикации.

До этого доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пенсионеры могут столкнуться с уменьшением размера пенсии после подачи заявления о перерасчете, если тщательно не проверят документы.

10 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что с 7 июля вступил в действие обновленный перечень необходимых для оформления пенсии документов. Новый приказ Минтруда объединил требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям, а также по фиксированным выплатам и пенсиям по потере кормильца.

Ранее россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев.

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