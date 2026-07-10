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Бизнес

Россиянам напомнили об изменившихся правилах оформления пенсии

Говырин: Минтруд утвердил обновленный перечень бумаг для оформления пенсий
Павел Лисицын/РИА Новости

С 7 июля вступил в действие обновленный перечень необходимых для оформления пенсии документов. Новый приказ Минтруда объединил требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям, а также по фиксированным выплатам и пенсиям по потере кормильца, пояснил в беседе с RT член комитета Госдумы (ГД) по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, большую часть данных Соцфонд будет получать сам через лицевой счет и государственные реестры. Гражданам же потребуется предоставить лишь документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство и место жительства. Фактически речь идет только о паспорте, добавил Говырин.

«Он (паспорт ― прим. ред.) один подтверждает сразу четыре позиции, дополнительных справок о возрасте из органов ЗАГС или о регистрации из полиции собирать никто не попросит», ― пояснил депутат.

До этого сообщалось, что 1 августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для отдельных категорий ― на 19,3%.

Накопительная пенсия формировалась за счет части страховых взносов. В 2014 году механизм ее формирования был заморожен, однако ранее накопленные средства сохранились на пенсионных счетах граждан и продолжают выплачиваться в соответствии с законодательством.

Ранее россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев.

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