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Бизнес

Россиян призвали не торопиться с перерасчетом пенсий

Доцент Иванова-Швец: перед перерасчетом пенсии следует проверить все документы
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры могут столкнуться с уменьшением размера пенсии после подачи заявления о перерасчете, если тщательно не проверят документы. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что россияне, которые получают небольшую пенсию при большом стаже и высокой зарплате до 2002 года, имеют право выбрать расчет на основе или числа заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), или 60 месяцев непрерывной работы.

«Речь идет о «слепом» перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше», — сказала доцент.

Иванова-Швец добавила, что при подаче заявления могут вскрыться обстоятельства, способные изменить размер выплат как большую, так и в меньшую сторону. В связи с этим пенсионерам следует внимательно проверить все документы перед процедурой.

10 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что с 7 июля вступил в действие обновленный перечень необходимых для оформления пенсии документов. Новый приказ Минтруда объединил требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям, а также по фиксированным выплатам и пенсиям по потере кормильца.

Ранее россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев.

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