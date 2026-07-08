Россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев

Пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут получить доплату к страховой пенсии. Она составляет 3194,90 рубля за одного иждивенца в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и суммы пенсионных коэффициентов. Сейчас фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля, а один индивидуальный пенсионный коэффициент — 156,76 рубля. Размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году он увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трех иждивенцев», — пояснил Балынин.

По его словам, к иждивенцам относятся, например, дети до 18 лет, а также студенты очной формы обучения до окончания учебы, но не дольше чем до 23 лет. Также учитываются дети старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет, добавил экономист.

При двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, при трех — 9584,70 рубля, подчеркнул Балынин.

По его словам, доплата за иждивенцев может выплачиваться одновременно с повышенной фиксированной выплатой после 80 лет. В этом случае фиксированная выплата удваивается, а также добавляется надбавка за уход, заключил эксперт.

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