Wildberries зафиксировал всплеск интереса к товарам с мемом «67»

На Wildberries продажи товаров с мемом «67» выросли на 30% в июне

Wildberries фиксирует всплеск интереса к товарам с мемом «67» — тренд начался в декабре прошлого года, когда их продажи выросли в 7,5 раз по сравнению с ноябрем, рост продолжается по сей день. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Отмечается, что в текущем году динамика сохраняется с двумя выраженными всплесками: в феврале оборот вырос в 2,2 раза относительно января. Второй пик зафиксирован в мае, когда продажи выросли почти на 70% по сравнению с апрелем — вероятно, из-за окончания учебного года. В июне прирост продолжился и составил еще 30% по сравнению с маем.

Самыми востребованными подкатегориями товаров с символикой «67» стали фигурки, статуэтки и наклейки. С апреля в топ продаж попали пряники «67».

«В то же время украшения для маникюра, печати, тапочки, одноразовая посуда и костюмы с мемом присутствуют в продаже, но значительно уступают лидерам по обороту», — добавили там.

В топ продаж также попали набор из 10 миниатюрных фигурок «67», бейсболки и футболки с соответствующими принтами.

Недавно в Перми учитель математики повесил в классе шуточное объявление о запрете использования числа 67 на уроке в целях укрепления дисциплины.

«Шесть-семь» (Six-Seven) — это мем, который захватил TikTok в конце прошлого года. Фраза взята из трека Doot Doot рэпера Skrilla. Многие считали эту фразу очередным бессмысленным набором слов и предрекали ей потерю актуальности через пару месяцев. Но выражение стало настолько популярным, что словарь Dictionary.com признал его словом 2025 года.

Ранее сообщалось, что в российских школах не будут запрещать использовать число 67, ставшее мемом.