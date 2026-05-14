В школах не будут запрещать использовать число 67, ставшее мемом

Запрещать число 67, ставшее популярным мемом среди школьников, бессмысленно. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет РИА Новости.

Фраза, которую пишут как 67 или «six-seven», является популярным мемом. Ее используют для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла.

«Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности. Поэтому, я думаю, что к этому надо относиться очень деликатно», — сказал Гриб.

Недавно в Перми учитель математики повесил в классе шуточное объявление о запрете использования числа 67 на уроке в целях укрепления дисциплины.

«Шесть-семь» (Six-Seven) — это мем, который захватил TikTok в конце прошлого года. Фраза взята из трека Doot Doot рэпера Skrilla. Многие считали эту фразу очередным бессмысленным набором слов и предрекали ей потерю актуальности через пару месяцев. Но выражение стало настолько популярным, что словарь Dictionary.com признал его словом 2025 года.

