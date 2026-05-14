Власти Перми объяснили «запрет» числа 67 в одной из школ

РИА Новости: в Перми учитель математики запретил число 67 с воспитательной целью
В Перми учитель математики повесил в классе шуточное объявление о запрете использования числа 67 на уроке в целях укрепления дисциплины. Об этом сообщили РИА Новости в местной администрации.

Поясняется, что ранее школьники проявляли бурные эмоции при решении задач с числом 67.

«Педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление», — сказали в администрации.

Там уточнили, что с классом были проведены профилактические беседы, а информация о реальном запрете числа 67 в пермских школах не соответствует действительности.

До этого издание «Подъем» опубликовало фотографию с объявлением на доске. В нем говорится, что всем, кто скажет «шесть-семь», «67» или «six-seven», грозят дополнительные задания.

«Шесть-семь» (Six-Seven) — это мем, который захватил TikTok в конце прошлого года. Фраза взята из трека Doot Doot рэпера Skrilla. Многие считали эту фразу очередным бессмысленным набором слов и предрекали ей потерю актуальности через пару месяцев. Но выражение стало настолько популярным, что словарь Dictionary.com признал его словом 2025 года. Выражение «шесть-семь» часто используется из-за эффекта неожиданности и стремления стать «своим». Некоторые дети используют эту фразу как универсальный ответ на любой вопрос взрослых.

