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Бизнес

Аналитики заявили о негативном влиянии снижения ключевой ставки на доходы россиян

ЦМАКП: снижение ключевой ставки Банка России отразилось на доходах россиян
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В первом квартале 2026 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на выводы специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Одной из причин такой динамики эксперты назвали снижение ключевой ставки с 16 до 14,25%, из-за чего уменьшились проценты по депозитам, а максимальная доходность вкладов в крупнейших банках упала с январских 15,1% до июньских 12,8%. Кроме того, на сокращение реальных доходов населения повлияли инфляция, рост тарифов ЖКХ, дорогие кредиты и замедлившийся рост зарплат.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил, что ключевая ставка должна обязательно снизиться в будущем. По его словам, на это напрямую указывают макроэкономические показатели и стабильность российской экономики.

До этого директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган предупредил россиян, что июньское снижение ключевой ставки до 14,25% не означает, что регулятор продолжит идти подобным курсом. Представитель Банка России объяснил, что размер ставки обсуждается отдельно на каждом заседании.

Ранее экономист спрогнозировала уровень ключевой ставки после 24 июля.

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