Путин пообещал снижение ключевой ставки

Ключевая ставка должна обязательно снизиться в будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

«Это должно быть. Это и будет естественным процессом», — сказал Путин, говоря о снижении ключевой ставки.

Глава государства отметил, что на это напрямую указывают макроэкономические показатели и стабильность российской экономики.

До этого директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган предупредил россиян, что снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14,25%, на заседании 19 июня не означает, что регулятор продолжит идти подобным курсом. Представитель Банка России объяснил, что размер ставки обсуждается отдельно на каждом заседании.

7 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что на июльском заседании Банк России может взять паузу по вопросу снижения ключевой ставки или снизит ее на 0,25 процентных пунктов. По итогам 2026 года депутат ожидает ключевую ставку на уровне 12%. Он считает, что это будет хорошим показателем с учетом внешних факторов.

Ранее в ЦБ отказались «закрыть глаза» на ситуацию с ценами на топливо в России.