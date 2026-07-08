Спрогнозирован уровень ключевой ставки после 24 июля

ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова.

«24 июля ЦБ подходит к очень непростой ситуации. Формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть: инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года, экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным. Инфляционная картина сейчас двойственная. С одной стороны, недельные данные показывают некоторое замедление: за период с 23 по 29 июня инфляция составила 0,22% после 0,25% неделей ранее», — отметила Кузнецова.

По ее словам, с другой стороны, годовая инфляция выросла до 6,01%, то есть она все еще заметно выше цели Банка России в 4%. Именно поэтому снижение недельной инфляции само по себе еще не означает, что ЦБ может спокойно и резко снижать ставку, пояснила экономист. Для регулятора важна не одна неделя, а устойчивость процесса: что происходит с базовой инфляцией, инфляционными ожиданиями, кредитованием, бюджетными расходами, рынком труда, рублем и денежной массой, подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что отдельный важный фактор — ситуация на топливном рынке: рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставку товаров и инфляционные ожидания, констатировала эксперт. Банк России прямо отмечал, что рост цен на топливо может отражаться на показателях устойчивой инфляции через увеличение издержек и рост инфляционных ожиданий, добавила Кузнецова.

По ее словам, для ЦБ бензин — это очень чувствительный товар: люди видят цены на АЗС каждый день, и, если бензин дорожает, у населения быстро возникает ощущение, что «все снова дорожает». Бизнес, в свою очередь, начинает закладывать рост топлива в стоимость перевозок, продуктов и услуг, сказала экономист. Поэтому топливный фактор может быть не просто временным всплеском, а каналом, через который инфляция становится более устойчивой, добавила эксперт.

«Если оценивать вероятности, то 24 июля вероятность снижения ключевой ставки до 14% составляет около 50–55%, пауза на 14,25% — около 35–40%, снижение до 13,75% — не более 5–7%, повышение ставки — порядка 3–5%», — подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, для вкладчиков это означает, что период максимальных ставок постепенно уходит, но доходности еще остаются привлекательными, для заемщиков — что кредиты будут дешеветь медленно, а для рынка недвижимости и акций — что одного снижения до 14% недостаточно для полноценного разворота, но это может поддержать ожидания.

Ранее депутат Аксаков допустил, что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в июле.