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Бизнес

В ЦБ предупредили россиян о ключевой ставке

ЦБ: снижение ставки на 0,25 пунктов не значит, что такие шаги будут и в будущем
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Снижение ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов в июне не означает, что Банк России продолжит идти подобным курсом. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган, передает РИА Новости.

«То, что Центральный Банк сделал шаг в 0,25 в июне, не означает, что теперь дальнейшие шаги будут именного такого размера», — сказал Ганган на Финансовом конгрессе Банка России.

Он отметил, что размер ключевой ставки обсуждается отдельно на каждом заседании ЦБ.

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в Банке России объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. По оценке регулятора, рост цен без разовых скачков немного замедлился, но все еще держится на уровне 4–5% годовых. На следующих заседаниях Банк России будет решать, можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков, отметили в ЦБ.

Ранее Шохин заявил, что снижение ставки на 0,25 пунктов, возможно, последний подарок бизнесу.

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