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Бизнес

Пушилин заявил о катастрофической ситуации с экономикой на Украине

Пушилин: экономическая ситуация на Украине приближается к катастрофе
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экономическая ситуация на Украине близка к катастрофе. Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он прокомментировал очередное продление депутатами Верховной рады Украины военного положения в стране. По словам Пушилина, ситуация с экономикой на Украине приближается к катастрофе, поэтому, продлевая военное положение, украинские власти пытаются законсервировать режим «ручного управления», который уже привел к полной потере страной субъектности.

14 июля Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 31 октября. Решение поддержали 313 депутатов. Парламент голосует за продление военного положения уже в 20-й раз с февраля 2022 года.

В апреле бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что решение о продлении в стране военного положения уже перестало быть временной мерой.

Ранее стало известно число мобилизованных украинцев за последние два года.

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