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Бизнес

В Германии закроется пивоварня с 350-летней историей

В Германии закроют основанную в 1679 году пивоварню Eichbaum, работников уволят
Shutterstock

В Германии прекратит свою работу пивоварня с 350-летней историей Eichbaum в Мангейме на юго-западе страны. Всех сотрудников уволят, пишет газета Bild.

По данным издания, в октябре прошлого года Eichbaum подала заявление о банкротстве в суд Мангейма — компанию признали неплатежеспособной. Около 240 сотрудников останутся без работы — предприятие прекращает деятельность полностью.

Частная пивоварня Eichbaum была основана в 1679 году. Она поставляла продукцию более чем в 60 стран мира. Однако в последние годы в связи со снижением уровня потребления пива как во всем мире, так и в Германии, выручка предприятия существенно снизилась, следует из статьи.

Два года назад в Баварии закрылась пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года. Как рассказала тогда изданию Bild владелица Криста Цоллер, решение связано с большими убытками и неспособностью конкурировать с промышленными гигантами.

В летом этого года обанкротилась пивоварня Hofbrauhaus Wolters, основанная в 1627 году.

Ранее глава Роскачества призвал россиян отказаться от импортного пива.

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