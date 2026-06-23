В Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен

Пивоварня Hofbrauhaus Wolters GmbH, считающаяся одной из старейших в Германии, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, организация столкнулась с общим падением спроса на пиво и увеличение издержек производства. В частности, с ростом цен на электричество.

В Cоюзе немецких пивоваров заявили, что за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоварен.

Hofbrauhaus Wolters GmbH была основана в 1627 году. Компания известна маркой пива Wolters.

15 июня автор издания Origami Готье Андрес сообщила, что французская студия Don't Nod, известная по сериям Life is Strange и Vampyr, оказалась в сложном финансовом положении. Парижское подразделение компании может столкнуться с нехваткой средств уже к концу 2026 года.

Ранее в России заявили о замедлении темпов роста банкротств.