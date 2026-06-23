Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен

Bild: пивоварня Hofbrauhaus Wolters GmbH подала заявление о банкротстве
Shutterstock

Пивоварня Hofbrauhaus Wolters GmbH, считающаяся одной из старейших в Германии, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, организация столкнулась с общим падением спроса на пиво и увеличение издержек производства. В частности, с ростом цен на электричество.

В Cоюзе немецких пивоваров заявили, что за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоварен.

Hofbrauhaus Wolters GmbH была основана в 1627 году. Компания известна маркой пива Wolters.

15 июня автор издания Origami Готье Андрес сообщила, что французская студия Don't Nod, известная по сериям Life is Strange и Vampyr, оказалась в сложном финансовом положении. Парижское подразделение компании может столкнуться с нехваткой средств уже к концу 2026 года.

Ранее в России заявили о замедлении темпов роста банкротств.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!