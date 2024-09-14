В Баварии закроется пивоварня, работавшая 334 года

В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая проработала 334 года. Об этом сообщило издание Bild.

«Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдается. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря», — говорится в сообщении.

Как рассказала изданию владелица пивоварни Криста Цоллер, решение о закрытии связано с большими убытками и неспособностью конкурировать с промышленными гигантами.

Цены на пиво должны быть вдвое выше, только тогда денег будет достаточно для обновления оборудования. Кроме того, работе немецких пивоварен мешает местная бюрократия, добавила Цоллер.

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