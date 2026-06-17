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Бизнес

Глава Роскачества призвал россиян отказаться от импортного пива

Глава Роскачества Протасов: россияне не хотят считать пиво из РФ качественным
Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

В России много потребителей по-прежнему считают, что зарубежное пиво лучше, чем отечественное. Такого мнения придерживается каждый третий, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» глава Роскачества Максим Протасов.

«До сих пор более 30 процентов российских потребителей считают, что импортное пиво априори более вкусное и качественное», — сказал он.

По словам Протасова, покупатели в РФ не понимают, что в стране производят хорошие пенные напитки. В связи с этим он отметил, что необходимы информационная кампания и работа с каналами продаж такого отечественного продукта. Руководитель Роскачества выразил мнение, что нужно возвращать российскому пиву популярность для того, чтобы заместить зарубежные марки окончательно.

«Россия обеспечивает себя на 100% солодом, но хмелем — менее чем на 7%. Нам нужно нарастить урожай хмеля в семь раз, до 2 тыс. тонн к 2030 году», — продолжил Протасов.

Также он заверил, что фальсифицированного российского пива очень мало. Глава Роскачества подчеркнул, что в РФ с лета 2025 года объем слабоалкогольной продукции с добавлением спирта снизился на 89%.

5 июня председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, что в российских магазинах будет расти доля пива из Белоруссии, Китая, Словении, Северной Кореи и других дружественных стран.

Ранее в России вырос спрос на вкусовое и безалкогольное пиво.

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