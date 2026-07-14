Путин указал на снижение спроса на валюту в России

Путин: сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше

Иностранная валюта в России сейчас нужна меньше, чем раньше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, передает РИА Новости.

«Валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше», — сказал российский лидер.

Согласно данным ЦБ, доля рубля в расчетах за экспорт в апреле составила 59,9%, а импорт — 53,2%.

Также на встрече с главой Якутии президент сделал прогноз по ключевой ставке. Владимир Путин выразил уверенность, что она обязательно будет снижаться в будущем. На это, по словам главы государства, указывают макроэкономические показатели и стабильность российской экономики.

До этого стратег на фондовом рынке Дмитрий Макаров раскрыл, сколько будет стоить валюта к концу 2026 года. Эксперт ожидает доллар по 85 рублей, евро по 98 рублей и юань по 12,1 рубля.

Он также объяснил, что ключевая ставка ЦБ на курс валют не влияет. Динамика курса рубля, как сообщил Макаров, определяется прежде всего объемом экспортных операций, бюджетными стимулами и геополитическими факторами.

Ранее была названа частая ошибка россиян при покупке долларов.