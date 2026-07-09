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Бизнес

Названа частая ошибка россиян при покупке долларов

Инвестстратег Бахтин: россияне часто покупают доллары при росте его цены
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Часто россияне ошибочно покупают доллары, когда курс уже находится на максимумах, рассказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Среди частых ошибок можно отметить покупку доллара, когда его курс уже на максимумах. Нередко это происходит в ажиотажных или панических ситуациях на фондовом рынке. Само по себе вложение в наличный доллар — спорное решение, если это сделано не для практических целей. Нужно помнить, что банки далеко не всегда принимают обратно долларовые купюры, ссылаясь даже на незначительные повреждения, отметины, потертости. В значительной мере востребованность доллара будет зависеть от геополитической обстановки», — отметил Бахтин.

По его словам, если уйдут санкционные, инфраструктурные риски, ограничения на переводы и брокерские операции, доллар перестанет быть токсичным и станет пользоваться более высоким спросом у россиян. Бахтин полагает, что при сложностях в геополитике через пять лет доллар вряд ли исчезнет из сбережений людей, но прежнего безусловно доверительного отношения к нему, как до 2022 года, уже не будет.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе.

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