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Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить в третьем квартале

Стратег Макаров: доллар будет стоить 80 рублей в июле — сентябре
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

В июле — сентябре доллар будет стоить 80 рублей, евро — 92 рубля, юань — 11,6 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров.

«Решение ЦБ по ключевой ставке 24 июля — будь то снижение на 25 базисных пунктов, до 14% годовых, или сохранение ставки на уровне 14,25% — этих уровней зарубежные валюты не меняют. Динамика курса рубля определяется прежде всего объемом экспортных операций, бюджетными стимулами и геополитическими факторами. В ближайшие недели после заседания ЦБ можно ожидать колебания вокруг указанных уровней. Влияние изменения ключевой ставки на курс рубля реализуется постепенно, по мере пересмотра ожиданий по рублевой доходности и потоков капитала», — отметил Макаров.

Он ожидает доллар по 85 рублей, евро по 98 рублей и юань по 12,1 рубля к концу 2026 года.

По данным Investing.com, 10 июля доллар на российском внебиржевом рынке стоил более 75,8 рубля, евро — более 86,7 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11,3 рубля.

Ранее была названа частая ошибка россиян при покупке долларов.

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