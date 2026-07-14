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Бизнес

Путин разрешил 13 компаниям ТЭК ограничить раскрытие данных

Путин разрешил еще 13 компаниям определять объем раскрытия информации о себе
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин расширил перечень компаний, которые могут сами решать, какую информацию о своей деятельности раскрывать. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обновленное распоряжение включает 13 новых компаний.

Среди них семь дочерних структур «Роснефти»: «РН-Аэро», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Морской терминал Находка», «РН-Морской терминал Туапсе», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» и «РН-Юганскнефтегаз». Также в список внесены «Нефтегазтехнология-Энергия», «Базовый авиатопливный оператор», АО «Топливозаправочная компания «Кольцово», ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково» и «Удмуртэнергонефть».

Кроме того, в указе обновлены сведения об АО «Научно-производственное объединение «РН-Буровая техника».

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Уточним, что речь идет об указе президента от 27 ноября 2023 года № 903, который утвердил перечень компаний с правом самостоятельно определять объем раскрываемой корпоративной информации. Изначально в этот список вошли 46 предприятий. Подобное решение позволяет компаниям не публиковать сведения, раскрытие которых потенциально может повлечь за собой введение ограничительных мер. При этом данная информация подлежит обязательной передаче в Центральный Банк России.

Ранее Путин разрешил «Совкомфлоту» и «Новошипу» самостоятельно раскрывать информацию.

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