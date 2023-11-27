Путин утвердил компании, которые сами могут определять раскрываемую информацию

Российский лидер Владимир Путин подписал указ согласно которому 46 компаний смогут самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению», — говорится в указе.

Ранее Путин заявил о необходимости сделать юрисдикцию Российской Федерации одной из самых комфортных в мире для развития искусственного интеллекта. К этому он призвал на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Глава государства отметил, что российские власти будут стремиться к этому. При этом российский лидер добавил, что при этом нужно свести к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.

Также Владимир Путин анонсировал скорое утверждение новой редакции стратегии развития искусственного интеллекта в России. Он подчеркнул, что это станет одним из первых шагов развития обновленной стратегии на базе президентского указа с учетом быстрого роста технологий.

Ранее Путин распорядился на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров.