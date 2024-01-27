В РФ экономически значимым фирмам разрешили не публиковать данные о работе

В России экономически значимые организации получили право не предоставлять информацию о своей деятельности, кроме как по запросу госструктур. Такое положение содержится в подписанном президентом Владимиром Путиным указе.

Согласно документу, такие компании и владельцы их акций могут не выполнять требования о раскрытии данных из законов «Об акционерных обществах», «О банках» и ряда других. Для этого они должны направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.

При этом по запросу госструктур компании обязаны предоставить им информацию. Публиковать эти сведения в открытых источниках запрещено. Данная норма введена в ответ на недружественные действия Запада, сообщается в указе.

Экономически значимой организацией считается компания, имеющая большое значение для экономического суверенитета РФ. В их числе — предприятия с выручкой от 75 млрд рублей, активами более 150 млрд рублей и персоналом свыше 4 тысяч человек.

До этого в Москве наградили лучшие устойчивые компании и проекты.

Ранее Песков сообщил, что Россия работает над новой системой экономических связей.