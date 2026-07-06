В Нижегородской области начнут продавать бензин по QR-кодам

Нижегородская область протестирует механизм продажи топлива по QR-кодам. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Глеб Никитин.

Отмечается, что мера должна помочь равномерно распределить нагрузку на АЗС и позволить заправляться в установленный срок на конкретной заправке. Местный власти намерены проработать распределение трафика путем реализации бензина на АЗС по четным и нечетным дням.

Кроме того, в регионе ограничат до 40 литров продажу топлива в одни руки. Никитин добавил, что для эксперимента будет определена пилотная территория региона.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.