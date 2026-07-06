Против ряда операторов сетей АЗС возбудили дела из-за повышения цен

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести операторов независимых сетей АЗС московского региона из-за одновременного роста цен. Об этом говорится в заявлении службы.

По ее данным, ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили розничные цены на бензины и дизельное топливо. В этом служба видит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, саратовское отделение службы выдало предупреждение ООО «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко») в связи с подозрением на экономически необоснованный рост цен и ущемление интересов потребителей.

Компания должна исполнить предупреждение до 31 июля.

Оренбургское УФАС выявило признаки нарушения закона в действиях трех независимых АЗС, где продавалось дизельное топливо. Возбуждено дело.

Накануне сообщалось, что Россия увеличила поставки бензина из Белоруссии в июне до рекордных показателей.

Ранее Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива.