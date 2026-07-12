Украина выплатила по долгам рекордную сумму

ТАСС: в июне Украина выплатила по долгам рекордные с начала 2026 года $441,2 млн

В июне 2026 года Украины выплатила кредиторам $441,2 млн. Речь идет о самом большом объеме выплат в текущем году, следует из подсчетов ТАСС.

По информации агентства, в прошлом месяце Киев направил $211,5 млн Всемирному банку, $171,5 млн Международному валютному фонду, $51 млн другим кредиторам, $7,2 млн на обслуживание государственных валютных облигаций.

За период с января по май украинская сторона выплатила кредиторам уже более $1 млрд.

Общая задолженность Украины перед внешними и внутренними кредиторами составляет более $210 млрд. Согласно прогнозам украинского министерства финансов, к концу года эта сумма увеличится до $240 млрд.

23 июня сообщалось, что государственный долг Украины к концу апреля достиг почти 105% номинального валового внутреннего продукта (ВВП) страны. По состоянию на 30 апреля объем государственного долга составил 9,345 трлн гривен, или $212,1 млрд. С начала года показатель увеличился на 3,3%. При этом номинальный ВВП Украины по итогам прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен, или $202,6 млрд. Таким образом, соотношение государственного долга к ВВП достигло 104,6%.

Ранее в Китае заявили о возможном банкротстве Украины.