В Китае заявили о возможном банкротстве Украины

Sohu: Китай потребовал от Украины вернуть долг в 30,8 млрд юаней
Государственный долг Украины перед КНР в 30,8 млрд юаней ставит страну на грань банкротства, а китайские акционеры требуют возмещения убытков. Об этом сообщает Sohu.

По данным издания, китайские компании понесли убытки в размере $4,5 млрд, что эквивалентно госдолгу республики. В 2020 году компании КНР подали иск против Украины в Международный арбитражный суд.

«Однако Украина, используя предлог войны, продолжает затягивать погашение долга, и решение арбитража остается неисполненным», — говорится в публикации.

Sohu утверждает, что Пекин пытается дать Киеву возможность расплатиться по существующим договорам, а не давит на республику, как это сделали США с со сделкой по редкоземельным металлам.

До этого министерство финансов Украины сообщило, что республика достигла соглашения с кредиторами о переносе сроков платежей по государственному долгу до 2030 года.

Ранее западные союзники помогли Украине вырастить госдолг почти до 100% ее ВВП.

 
