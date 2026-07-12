Средняя зарплата в РФ может достичь 137 тыс. рублей в месяц

Балынин: средняя зарплата в РФ может достичь 137 тыс. рублей в 2027 году

Средний размер заработной платы в России в следующем году может достигнуть 137 тыс. рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что в 2025 году средняя зарплата в РФ по официальным данным составила 101 784 рубля, что на 14,28% выше значений 2024 года.

«По моим прогнозам, в среднем за текущий год средняя зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тысяч рублей (прирост составит 12-18% в зависимости от сценария)», — сказал он.

В следующем от средняя зарплата составит от 126,5 тысячи рублей до 137 тысяч рублей, полагает Балынин.

По данным Росстата, в течение 10 лет средняя зарплата в стране возросла почти в три раза. В апреле этого года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля. В апреле 2016 года среднестатистический россиянин получал 36 947 рублей в месяц.

3 июля сообщалось, что зарплаты свыше 200 тысяч рублей получали на Чукотке, в ЯНАО и Магаданской области.

Ранее была названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в России.