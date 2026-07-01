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Бизнес

Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в России

Росстат: больше всего в апреле платили в нефтегазодобывающей отрасли
Shutterstock

Самую высокую в РФ зарплату за апрель — более 250 тысяч рублей — получили работники нефте- и газодобывающей сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный сегодня доклад Росстата «Социально экономическое положение России».

Для сравнения: в апреле 2025 года сотрудники нефтегазовой сферы зарабатывали в среднем по 221 тысяче рублей. Нынешней весной их доход достиг 251,4 тысячи рублей в месяц.

Для вычисления этого показателя Росстат использует данные о зарплатах до вычета налогов, вместе с премиями. При расчетах учитываются заработки сотрудников на всех позициях в конкретной сфере, включая топовые.

Из доклада следует, что в среднем россияне заработали за апрель 109,1 тысячу рублей. Годом ранее этот показатель составлял 97,4 тысячи рублей. Его прирост в годовом выражении составил 5,1% по сравнению с апрелем 2025 года. С января по апрель средняя реальная зарплата в стране выросла на 7,8%.

Ранее россиянам пообещали рост зарплат.

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