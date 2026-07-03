Названы регионы России со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей

Зарплаты свыше 200 тысяч получали на Чукотке, в ЯНАО и Магаданской области

Среднемесячная зарплата свыше 200 тысяч рублей в апреле получали жители трех российских регионов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РИА Новости.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован на Чукотке, где среднемесячная начисленная зарплата составила почти 251 тысячу рублей. За год показатель вырос на 12,1%.

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата достигла 211,4 тысячи рублей, увеличившись на 14,7% в годовом выражении. В Магаданской области она составила 204,7 тысячи рублей, что на 20,5% больше, чем годом ранее.

В среднем по России начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи рублей за аналогичный период прошлого года. Как отмечают аналитики, показатель рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех работников, в том числе сотрудников с наиболее высокими зарплатами.

До этого сообщалось, что в топ-5 регионов, где зарплаты за последние 10 лет выросли больше всего, вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Ранее в России назвали причины, почему зарплаты учителей так сильно различаются по регионам.