Россиянам сообщили, во сколько раз за 10 лет выросла их зарплата

Росстат: средняя зарплата в России за 10 лет выросла почти втрое

В течение 10 лет средняя зарплата в стране возросла почти в три раза. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает ТАСС.

В апреле этого года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля. В апреле 2016 года среднестатистический россиянин получал 36 947 рублей в месяц.

7 июля сообщалось, что быстрее всего в России выросли зарплаты у фотографов. В середине весны средние зарплаты в стране составили в 109,1 тыс. рублей против 97,4 тыс. рублей годом ранее.

3 июля сообщалось, что зарплаты свыше 200 тысяч рублей получали на Чукотке, в ЯНАО и Магаданской области.

В этот же день бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что россиянам в 2027 году уже не стоит рассчитывать, что переход в другую компанию автоматически обеспечит прибавку к зарплате.

Ранее россиянам пообещали рост реальных доходов в 2027 году.